Detenidos por robo de moto

Dos hombres fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales por posesión de una motocicleta con reporte de robo.

Los hechos de la detención se realizaron por elementos de la Guardia Estatal que realizaban recorridos de vigilancia por el fraccionamiento Valle Soleado, cuando detectaron a los dos hombres en la motocicleta, quienes al observar la presencia de las patrullas realizaron acciones evasivas y sospechosas.

Por ello se les marcó el alto, por lo que trataron de escapar, siendo interceptados cuadras adelante. Al cuestionarlos y al revisar la serie de la motocicleta en la base de plataforma México, resultó con reporte de robo, procediéndose con el aseguramiento de la unidad motriz y la detención de los hombres.

Los dos detenidos fueron identificados como Pablo Gerson "D" y Cristian Ezequiel "M", y la motocicleta fue puesta a disposición de la unidad investigadora en turno de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para continuar con las investigaciones y determinar las acciones judiciales por la posesión de unidad motriz con reporte de robo.



