Acaban parranda en la delegación

Dos ebrios compadres terminaron su parranda en la delegación de seguridad pública por ponerse agresivos con la dueña de la casa donde convivían.

Los uniformados estatales resaltaron que, siendo las 22:00 horas, se encontraban realizando recorridos de vigilancia por el primer cuadro de la ciudad cuando fueron informados por el C5 que en la calle Ocampo con Pedro J. Méndez estaban personas agresivas que estaban causando daños materiales en un domicilio.

¿Cómo ocurrió el incidente con los ebrios compadres?

Al constituirse en el lugar del problema, observaron a dos hombres golpeando el portón de una casa y gritándose palabras altisonantes, de la cual salió una mujer que señaló que hizo el reporte al 911 porque los dos sujetos son sus familiares y compadres entre sí, los cuales, al estar en estado de ebriedad, se pusieron agresivos porque no querían irse de la casa; por tal motivo, fueron detenidos y retirados del lugar.

Acciones de la autoridad ante la agresión

Los dos ebrios compadres infractores terminaron siendo remitidos a la delegación de seguridad pública, quedando a disposición del juez calificador en turno por faltas administrativas, donde se identificaron como Juan C. y Fernando S., de 43 y 55 años de edad.