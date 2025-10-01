´Picudea´ al calor de las copas y lo arrestan

Elementos de la Guardia Estatal indicaron que alrededor de las 15:00 horas, se encontraban realizando recorridos de vigilancia por las calles Circuito Independencia de la colonia FOVISSSTE, como referencia en la Plaza Pública del sector.

Resaltaron que se percataron de que en dicha área se encontraba un hombre ingiriendo bebidas alcohólicas en plena plaza pública, por lo que se detuvieron, solicitándole al ciudadano que dejara de hacerlo, pero el sujeto respondió con palabras altisonantes contra los oficiales, por lo que procedieron con el arresto de los ciudadanos.

El hombre detenido se identificó como Aurelio S., de 32 años de edad, quien quedó a disposición del juez calificador en turno por la falta administrativa; pero quien expresaba que solo estaban calmando el calor echándose unas cervezas mientras se dirigía a su domicilio.



