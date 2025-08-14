Aseguran vehículos con reporte de robo

Elementos de la Guardia Estatal realizaron tres aseguramientos de vehículos en Reynosa y Río Bravo, uno de ellos con un detenido, con reportes de robo y placas sobrepuestas.

El primer aseguramiento ocurrió en la colonia Modelo 2000 de Rancho Grande, en Reynosa, donde se localizó una camioneta Chevrolet Colorado LS gris, sin placas de circulación, en aparente abandono; al verificar en Plataforma México, se confirmó reporte de robo en Estados Unidos, en el cual, en su interior, se aseguraron un cargador para arma larga calibre .223 y 10 cartuchos útiles.

La segunda unidad se detectó en el acceso al Puente Internacional Río Bravo–Donna, una camioneta Buick Encore, modelo 2015, que portaba placas sobrepuestas que correspondían a otro automóvil; por ello se procedió con la detención del conductor por la posesión de un vehículo extranjero con placas falsas; fue trasladado junto con la unidad a la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJT).

El tercer aseguramiento se registró en la colonia Solidaridad de este municipio, donde tras un recorrido de vigilancia por el sector se detectó una camioneta Dodge Ram 1500 blanca, sin placas de circulación, abandonada, por lo que al proceder con la verificación del número de serie en la plataforma de México, resultó que se encontró con reporte de robo en el extranjero, realizándose el aseguramiento.