Detenido por intentar robar en un comercio

Un hombre terminó en las celdas por una falta administrativa, ya que se salvó porque intentó huir con mercancía sin pagar de un negocio, siendo sometido por los guardias.

El hombre infractor identificado como Alfredo M., de 43 años de edad, fue remitido a la delegación de Seguridad Pública, quedando a disposición del juez calificador por una falta administrativa; esto porque el personal de seguridad privada de un establecimiento no quiso proceder legalmente contra el ahora detenido porque intentó robar mercancía.

La detención se reportó alrededor de las 09:30 horas por los elementos de la guardia estatal que atendieron un reporte de auxilio ingresado al C5 por tentativa de robo en un negocio ubicado en las calles Francisco I. Madero con Mariano Escobedo de la Zona Centro.

Al presentarse en el sitio, los uniformados se entrevistaron con el personal de seguridad del sitio, quien declaró que tenía sometido al ahora detenido porque ingresó al negocio, tomó mercancía y salió corriendo, por lo que salieron tras él, dándole alcance.

Por tal motivo lo sometieron en el lugar, solicitando el apoyo al número 911 de emergencia; resaltaron que no procedería contra la persona legalmente, por lo que solo fue detenido y retirado del lugar, ya que no era la primera ocasión que realizaba esas malas acciones.



