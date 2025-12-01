Molesta a clientes de una taquería al calor del licor

Un hombre en estado de ebriedad que se encontraba molestando a comensales en una taquería terminó siendo detenido.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que a eso de las 02:30 horas se encontraban realizando recorridos de vigilancia y prevención por las calles Heron Ramirez con Venustiano Carraza de la colonia Rodriguez, como referencia frente a una tienda de conveniencia y taquería, en donde algunos ciudadanos solicitaron auxilio.

Resaltando que, al atender el llamado de auxilio, se entrevistaron con los ciudadanos, quienes les comentaron que el ahora detenido se encontraba molestando y muy agresivo con las personas que acudían al negocio, por lo que solicitaron fuera detenido o retirado del lugar debido a que ya había agredido físicamente a una persona que se retiró del negocio de comida.

El hombre infractor identificado como Jorge Daniel B, de 43 años de edad, terminó siendo ingresado a la delegación de seguridad pública y quedó a disposición del juez calificador por las faltas administrativas de alterar el orden público, molestar a personas y encontrarse en estado de ebriedad en la vía pública.