Arrestan a dos individuos; decomisan armas y drogas

En tres acciones policiacas, los uniformados de la Guardia Estatal detuvieron a dos hombres, decomisaron dos unidades motrices, armas y equipos móviles que fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

¿Qué ocurrió?

El primer hecho se registró en la colonia Los Muros, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y sorprendieron a dos hombres realizando necesidades fisiológicas en la vía pública. Al realizar una inspección corporal, se les encontró y aseguró diecisiete bolsitas transparentes con hierba seca con características de marihuana, otras seis bolsas tipo ziplock con la misma sustancia, doce bolsitas con piedra blanca similar al crack y diez bolsitas con polvo blanco con rasgos de cocaína, las cuales portaban dos cangureras y cinco teléfonos tipo "sello" presuntamente utilizados para monitorear movimientos policiales. Los dos hombres detenidos fueron identificados como Julio, de 40 años, y Antonio, de 28, quienes fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, junto con los indicios asegurados, para que continúen con las investigaciones.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El segundo decomiso se dio en la colonia Santa Fe, al sur de la ciudad, donde localizaron una camioneta Ford Escape, sin placas de circulación; la misma se encontraba estacionada de manera irregular en una arteria vial y con el motor encendido. En el interior de este vehículo, los oficiales visualizaron objetos relacionados con la comisión de delitos, entre ellos un arma larga modelo X15 con cargador insertado y una fornitura. Minutos después, los uniformados realizaron una tercera acción en la colonia Lic. Benito Juárez, donde los elementos de la Guardia Estatal en recorrido de vigilancia detectaron una camioneta GMC estacionada en doble fila y con las ventanas abiertas. Esta unidad motriz, al verificar su estatus en Plataforma México, confirmaron que contaba con reporte de robo, siendo asegurada.

Cabe resaltar que el primer vehículo, que no contaba con reporte de robo, fue asegurado y puesto a disposición en la Fiscalía General de la República, y la segunda unidad motriz asegurada quedó a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para continuar con los trámites legales.