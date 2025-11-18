Hugo Ariel vinculado a proceso por lesiones y violencia familiar

Las autoridades judiciales llevaron a cabo la detención y vinculación a proceso contra un hombre por los delitos de violencia familiar y lesiones.

La Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos contra Niñas, Niños y Adolescentes y Delitos contra las Mujeres por Razones de Género (FENNAM) obtuvo la vinculación a proceso de Hugo Ariel "C", por los delitos de Violencia Familiar y Lesiones.

Un juez de control dictó la resolución, luego de que la representación social presentara datos de prueba que acreditaron la probable participación del imputado en los citados delitos que ocurrieron el 08 de junio de 2024, en la colonia Rodolfo Torre Cantú, de este municipio, donde agredió física y psicológicamente a la víctima.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Es de señalar que el juzgador, a petición del Ministerio Público, decretó prisión preventiva justificada como medida cautelar y estableció un plazo de un mes para la investigación complementaria.