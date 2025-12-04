Arrestan a albañil por agredir a sus colegas

Un albañil terminó en la delegación de seguridad pública al ser sorprendido en plena riña y molestando a su colega de cuchara grande.

Los elementos de la Guardia Estatal realizaron la detención del agresivo y ebrio sujeto a eso de las 21:00 horas en el área privada Hacienda del fraccionamiento Puerta Sur, a donde acudieron al atender un reporte de auxilio que ingresó al C5 por una situación de presunta riña en el sector reportada por los guardias de seguridad de la colonia privada.

Detalles de la detención del albañil

Al constituirse en el lugar, se entrevistaron con el personal de seguridad, quienes les indicaron que un grupo de albañiles estaba peleando entre ellos. En el lugar se observó al ahora detenido, que estaba insultando y agresivo contra otros ciudadanos, por lo que procedieron a dialogar con los albañiles, que indicaron que su amigo era el agresivo; por ello realizaron el arresto correspondiente.

Acciones de la Guardia Estatal en el incidente

El albañil ebrio y agresivo identificado como José Antonio C., de 24 años de edad, terminó siendo remitido a las celdas municipales por una falta administrativa, quedando a disposición del juez calificador en turno.