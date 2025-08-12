Visita a su ex y le dan una golpiza

Un hombre que fue a buscar a su expareja al domicilio, pero fue recibido por la actual pareja que lo dejó como Santo Cristo, y en el momento de la detención, el ciudadano agredió a dos uniformados, mordiéndolos.

Los hechos se registraron alrededor del mediodía en un domicilio ubicado en la calle ocho de la colonia La Cumbres, a donde arribaron elementos de la Guardia Estatal que atendieron un reporte al C5 por agresión con una mujer o problema interfamiliar.

Al constituirse en el domicilio, se percataron de que tenía a un hombre sometido y golpeado. Al entrevistarse, una mujer refirió que llegó su expareja al domicilio para molestar, pero en el lugar se encontraba su actual pareja, por lo que al pedirle que se retirara, se puso agresivo contra ellos, siendo defendida por su novio, por lo que llegaron a los golpes. La mujer resaltó que esta situación de molestia es constante por su expareja.

Los uniformados señalaron que, al intervenir, el hombre ahora detenido actuó de forma agresiva también contra ellos, al grado de morder a dos elementos policiacos, por lo que procedieron con la detención correspondiente, trasladándolo a la delegación municipal.

El hombre detenido dijo llamarse Fredy N., de 28 años de edad, quien, según comentaba, fue a la casa de su expareja solo para dejarle algo de dinero, pero desafortunadamente se llevó la sorpresa de que estaba otro hombre, por lo que se molestó y llegaron a los golpes, y reconocía su responsabilidad por agredir a los policías, ya que solo buscaba defenderse.