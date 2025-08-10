Detienen a tres con armas

Las corporaciones integradas al operativo Frontera Norte lograron la detención de tres hombres y el aseguramiento de armas y una unidad motriz.

Las acciones policiacas se realizaron en la carretera Ribereñas en horas de la noche cuando elementos que conforman de manera operativa la frontera norte del gabinete de seguridad del gobierno de México realizaban recorridos de vigilancia por la carretera Ribereña y brechas aledañas.

Durante el despliegue de seguridad por dicho sector, se detectó una camioneta pick-up de color blanco, la cual, al observar a las corporaciones policiacas, realizó acciones evasivas y detonaciones contra los elementos de seguridad, por lo que se inició una persecución y respuesta de la agresión.

La persecución concluyó en la carretera ribereña, como punto de referencia a la altura del panteón denominado Las Tres Cruces de El Ejido Cavazos, donde se realizó la intersección de la unidad motriz pick-up de doble cabina.

Tras el aseguramiento de la camioneta, la cual era tripulada por tres hombres, quienes fueron detenidos y se localizaron tres armas largas con siete cargadores y 115 cartuchos, los tres sujetos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la ministerio público correspondiente para que continúe con las investigaciones.

Las autoridades resaltaron que, desde el inicio de la operación del operativo Frontera Norte, se ha realizado la detención de 6,125 personas y el aseguramiento de 4,846 armas de fuego, 817,233 cartuchos de diversos calibres, 22,613 cargadores, 55,028.9 kg de droga, entre ellos, 311.89 kg de fentanilo, 4,318 vehículos y 771 inmuebles, en diversas acciones en la república.