Escandaliza en Centro de Justicia y lo arrestan

Los elementos policiacos remitieron a la delegación de seguridad pública a un hombre que se encontraba escandalizando en el CEJUM.

La detención se dio alrededor del mediodía en el fraccionamiento Puerta Grande, como referencia en las instalaciones de CEJUM, centro de justicia para las mujeres, tras atender un llamado de auxilio al 911 por el personal del lugar.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que a su arribo se percataron de que uno se encontraba agresivo en el interior del inmueble, por lo que intervinieron realizando la detención del hombre, siendo trasladado a la delegación de seguridad pública municipal.

El personal del CEJUM y una mujer señalaron que el hombre se puso agresivo tras ser citado por una situación de posible violencia familiar, por lo que durante la mediación se alteró, discutiendo con la parte involucrada.