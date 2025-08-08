Detienen a 3 con armas y vehículo robado en Las Torres

Tras un despliegue policiaco por elementos de la Guardia Estatal y SEDENA, lograron la detención de tres hombres y el aseguramiento de armas y un vehículo con reporte de robo.

Los hechos ocurrieron en horas de la mañana de ayer en la calle Torre Golden de la colonia Las Torres, en donde elementos de la Guardia Estatal y SEDENA realizaban recorridos de vigilancia por el sector cuando detectaron una camioneta de color blanco que realizó acciones evasivas y emprendió la huida a exceso de velocidad.

Por tal motivo se realizó un despliegue policiaco por el sector, logrando la interceptación de la camioneta GMC sin placas. Tras visualizar el armamento en su interior, se interceptó a los tripulantes, procediéndose a la verificación de la unidad, la cual resultó con reporte de robo en el extranjero.

Los tres ciudadanos y el vehículo con los artículos hallados en su interior, que eran dos armas largas con cargadores insertados y abastecidos, se hallaron cuatro cargadores con cartuchería hábil; dos teléfonos celulares y dos chalecos portaplacas en color negro con cuatro placas metálicas. Fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).