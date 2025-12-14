A las rejas por escandalizar en la vía publica

Los uniformados estatales remitieron a las cálidas celdas al "Stitch" porque anda escandalizando en la vía pública en estado de ebriedad.

La detención se dio alrededor del mediodía en el primer cuadro de la ciudad por los elementos de la guardia estatal que atendieron que realizaba recorrido de vigilancia cuando se percataron del ciudadano que portaba una pijama de alguna caricatura, quien se encontraba molestando a peatones y comerciantes.

Los uniformados se entrevistaron con el hombre infractor, quien se puso agresivo contra ellos, por lo que realizaron la detención correspondiente, y que se encontraba en estado de ebriedad o posiblemente bajo los efectos de alguna sustancia tóxica.

El famoso "Stitch" se identificó como Erick N, quien fue remitido a las celdas de seguridad pública, quedando a disposición del juez calificador en turno por las faltas administrativas de alterar el orden público y molestar personas. Tras el arresto, se dieron algunas bromas por el sujeto, quien decía que Stitch escapó de los extraterrestres que lo buscaban, pero no pudo huir de los estatales.