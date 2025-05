Prevalece incertidumbre en familias de Grupo Fugitivo de Reynosa

Autoridades de la Fiscalía del Estado de Tamaulipas confirmaron la detención de nueve presuntos responsables, implicados en el caso de la desaparición y homicidio de los integrantes de la agrupación Fugitivos, quienes desde el pasado domingo se encontraban en calidad de desaparecidos, pero los familiares se encontraban en incertidumbre al no ser informados por dichas acciones policiacas y del hallazgo.

En horas de la mañana, las autoridades oficiales, por medio de la página de Vocería Oficial de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, informaron que mediante acciones policiacas de agentes de la Guardia Estatal, Sedena y de la Fiscalía del Estado Tamaulipas, se había localizado un predio donde se encontraban cinco cadáveres con las características de los jóvenes integrantes del Grupo Fugitivo, quienes estaban en calidad de desaparecidos desde el pasado domingo.

Tras esta información, los familiares que se encontraba en las instalaciones de la Unidad Especializada de Personas No Localizadas declaraban que ellos y ni la Unidad Investigadora habían sido informados, por lo que continuarían con sus acciones de búsqueda para dar con sus seres queridos.

El fuerte despliegue policiaco por los elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, Guardia Estatal y de la Sedena se dio alrededor de las 10:30 horas en los caminos identificados como Dr. Serapio Cantú con Francisco I. Madero del ejido Los Longorias o Cavazos, la cual se sitúa a espaldas del basurero Las Calabazas.

En el sitio se encontraba un gran cerco o acordonamiento por las autoridades que en el momento no brindaban información, si no hasta más tarde, esto por medio de una rueda de prensa donde el fiscal general de Justicia del Estado de Tamaulipas, doctor Irving Barrios Mojica, y el secretario general de Gobierno, Joel Villegas González, señalaron que tras acciones de investigación tenían información sobre el caso de los cinco artistas del Grupo Fugitivo que estaban en calidad de desaparecidos. Los funcionarios estatales informaron que tras una investigación las autoridades dieron con un predio en donde se localizaron cinco personas sin vida que coinciden con las características de los cinco jóvenes del Grupo Fugitivo, que se encontraban en calidad de desaparecidos, en donde los elementos de Servicios Periciales están llevando las diligencias correspondientes en la escena del hallazgo para la posible identificación y, con ello, se logró la detención de nueve presuntos implicados, presuntos integrantes de una célula criminal que opera en la localidad, el aseguramiento de nueve armas de fuego y dos unidades motrices, esto en el ejido Los Longoria, en el cual las autoridades se encontraban realizando las investigaciones para conocer el móvil del asesinato de los cinco jóvenes localizados en dicho predio.

Tras esta información, los familiares de los cinco integrantes del Grupo Fugitivo, identificados como José Francisco Morales Martínez, Francisco Xavier Vázquez Osorio, Víctor Manuel Garza Cervantes, Livan Edyberto Solís de la Rosa y Nemesio Antonio Durán Rodríguez, referían que ellos, junto a la Unidad de Personas no Localizadas no habían sido informados de forma oficial, menos al personal de Servicios Periciales para tomarles la prueba de ADN, por lo que no pueden confirmar que se trate de sus seres queridos.

Cabe hacer mención que la situación estuvo confusa por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas por estas acciones en el caso de los cinco jóvenes en calidad de desaparecidos del Grupo Fugitivo, esto se dio al ser dos unidades investigadoras por la Fiscalía del Estado como lo era la Unidad Especializada en Personas no Localizada y otra Unidad Investigadora en turno.

Por parte de la Unidad Investigadora en turno fue informada del hallazgo de cinco cuerpos y la detección de los nueve presuntos responsables de dicho asesinato con el aseguramiento de armas y unidades motrices en dicho predio tras un despliegue policiaco por las autoridades Investigadoras, Guardia Estatal, Sedena y Servicios Periciales.

La segunda se dio por la Unidad Especializada en Personas no Localizadas, que con agentes investigadores, elementos estatales, Guardia Nacional y familiares realizaban el operativo de búsqueda de los cinco jóvenes del Grupo Fugitivo por diversos puntos de la ciudad.

Estas dos Unidades Investigadoras, a pesar de pertenecer a la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, son dos diferentes, por lo que ambas realizaban acciones de investigación por separado, una en la búsqueda y la otra en la escena del crimen.

Los elementos investigadores, Sedena y Guardia Estatal mantuvieron un fuerte despliegue y acordonamiento en el lugar del hallazgo de los cadáveres y detención de 9 presuntos responsables en el caso de la agrupación "Fugitivos".