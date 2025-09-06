Logra GE liberación de secuestrados

Logra GE liberación de secuestradosOperativo policial culmina con detención de sospechoso de secuestro
Los elementos de la Guardia Estatal, tras una persecución, lograron la detención de un presunto secuestrador y la liberación de dos hombres privados de su libertad, tras la rápida respuesta a un reporte de auxilio.
El despliegue y movilización policial se dio alrededor de las 11:00 horas cuando los elementos de la Guardia Estatal fueron alertados por el C5, que recibió un llamado de auxilio y detectó acciones de personas que fueron privadas de su libertad en un tramo carretero del libramiento Monterrey-Reynosa de esta localidad.
Tras el monitoreo del C5, se detectó un carro Dodge Dart con placas PPY-9395 de Texas relacionado con el secuestro. Al ser localizado por los elementos de la Guardia Estatal, le marcaron el alto, pero como respuesta fueron agredidos a balazos; por ello respondieron a la agresión.
Inició una persecución por la calzada Victoria, o más conocida como carretera San Fernando-Reynosa, que terminó en el puente vehicular ubicado en las colonias López Portillo y Capitán Carlos Cantú, donde los elementos de la Guardia Estatal lograron la detención del presunto secuestrador y la liberación de la víctima que fue privada de su libertad.
Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil que brindaron atención médica y trasladaron a los dos hombres liberados a un nosocomio para una valoración médica. Las autoridades estatales señalaron que la camioneta Chevrolet Silverado en la que viajaban los hombres liberados tiene reporte de robo. El hombre detenido está presuntamente relacionado con otros hechos de secuestros exprés, robos y extorsiones; tras su detención, se aseguró un arma larga.