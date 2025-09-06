Logra GE liberación de secuestrados

Los elementos de la Guardia Estatal, tras una persecución, lograron la detención de un presunto secuestrador y la liberación de dos hombres privados de su libertad, tras la rápida respuesta a un reporte de auxilio.

El despliegue y movilización policial se dio alrededor de las 11:00 horas cuando los elementos de la Guardia Estatal fueron alertados por el C5, que recibió un llamado de auxilio y detectó acciones de personas que fueron privadas de su libertad en un tramo carretero del libramiento Monterrey-Reynosa de esta localidad.

Tras el monitoreo del C5, se detectó un carro Dodge Dart con placas PPY-9395 de Texas relacionado con el secuestro. Al ser localizado por los elementos de la Guardia Estatal, le marcaron el alto, pero como respuesta fueron agredidos a balazos; por ello respondieron a la agresión.

Inició una persecución por la calzada Victoria, o más conocida como carretera San Fernando-Reynosa, que terminó en el puente vehicular ubicado en las colonias López Portillo y Capitán Carlos Cantú, donde los elementos de la Guardia Estatal lograron la detención del presunto secuestrador y la liberación de la víctima que fue privada de su libertad.