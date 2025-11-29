Pareja compartía la pipa del amor con marihuana

Una pareja fue detenida debido a que se encontraba compartiendo la pipa del amor, pero con marihuana en el transporte público.

Los elementos de la Guardia Estatal señalaron que a eso de las 14:00 horas se encontraban realizando recorridos de vigilancia por las calles Venustiano Carranza con San Luis Potosí del primer cuadro de la ciudad, cuando fueron informados por el C5 que una pareja, al ver la presencia de las patrullas, emprendió la huida de forma sospechosa, subiéndose a un transporte público.

¿Qué ocurrió?

Por tal motivo le dieron alcance al transporte público, ubicando y localizando a la pareja en el interior, de la cual el sujeto intentó darse a la fuga sin motivo aparente, siendo detenido. Tras dichas acciones, se pudo apreciar que la pareja estaba fumando en el interior de la unidad motriz y percibiendo un olor a marihuana.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Al realizar la revisión corporal en la pareja, se les encontró un cigarrillo de hierba seca de las características de marihuana, por lo que realizaron la detención de la pareja por la falta cometida en el transporte público.