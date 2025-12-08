Recuperan tráiler robado y detienen 2 sospechosos

Uniformados estatales, en acciones a una respuesta inmediata de un llamado de auxilio, realizan la recuperación de un tráiler con reporte de robo y la detención de dos hombres.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas cuando los elementos de la Guardia Estatal atendieron el reporte del C5 que les alertaba por el robo de un tráiler en la colonia San Valentín sin violencia, debido a que el chofer señaló que dejó la unidad motriz estacionada en dicho sector en horas de la noche y por la mañana se dio cuenta de que no estaba donde lo había dejado estacionado.

El chofer afectado resaltó que la pesada unidad motriz robada se trata de un tractocamión marca Kenworth, modelo 2018, color blanco, con placas 72BF4L, número económico 032, señalando que cuenta con un GPS, por lo que registra movimiento en la carretera a Matamoros.

Derivado del reporte de auxilio y de los datos informados, los elementos de la Guardia Estatal de esta localidad iniciaron acciones de despliegues por dicho sector carretero; lograron ubicar al tráiler, por lo que le marcaron el alto al chofer que conducía la pesada unidad motriz, quien hizo caso omiso e incluso en diversas ocasiones embistió a las patrullas para evitar ser detenido.