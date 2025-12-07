Arrestan a 2 la Guardia Estatal

Elementos de la Guardia Estatal detuvieron a dos hombres que pusieron a disposición de las autoridades correspondientes por delitos contra la salud.

Los hechos de la detención se dieron minutos antes de las 17:00 horas en una cantina de nombre Jalisco que se ubica en la calle Quintana Roo de la colonia El Maestro, mejor conocida como el barrio del centralito, donde elementos de la Guardia Estatal mantuvieron un acordonamiento.

Tras las acciones policiacas, se observó cómo los uniformados estatales sacaron del interior a dos hombres detenidos y cargaban una mochila, los cuales fueron subidos a una de las patrullas para el traslado para su puesta a disposición ante las autoridades correspondientes.

Algunos locatarios de negocios aledaños comentaban que desde tempranas horas se observó la presencia de las patrullas y uniformados que ingresaron al bar Jalisco, donde horas más tarde salieron con los dos jóvenes detenidos.

Hasta el momento, las autoridades de la Guardia Estatal no han brindado información oficial por la detención de las dos personas y el posible decomiso de drogas, y a qué fiscalía turnaron a los detenidos y de los delitos en su contra.

Otro de los detenidos por elementos de la Guardia Estatal.