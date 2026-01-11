Recuperan carro con reporte de robo tras una persecución

Uniformados estatales lograron la recuperación de un carro con reporte de robo y la detención de un hombre.

Los hechos del despliegue policiaco se registraron minutos después de las 13:00 horas en las colonias Burocrática, La Presa y sectores aledaños por el boulevard Rodolfo Garza Cantú, más conocido como Río Purificación, que alarmó a los residentes de los sectores tras una persecución entre unidades de los uniformados estatales y presuntos delincuentes.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que al realizar los recorridos de vigilancia por la avenida ya mencionada, detectaron un carro de color rojo y en el asiento del copiloto se encontraba un hombre que actuó de forma sospechosa.

Al realizar la inspección al número de serie de la unidad motriz en la plataforma de México, esta arrojó el reporte de robo, realizando el aseguramiento y recuperación del carro y con ello la detención del hombre que se encontraba en el interior.

El ciudadano y el vehículo fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para el seguimiento correspondiente de la investigación para la devolución del carro y el proceso jurídico del hombre.