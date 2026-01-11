Sorprenden a vándalo afuera de concatedral

Un hombre fue remitido a las celdas al ser sorprendido por los uniformados cuando causaba destrozo afuera de la concatedral.

La detención se realizó por los elementos de la Guardia Estatal a eso de las 15:00 horas en la calle Benito Juárez entre Zaragoza y Morelos de la Zona Centro, en la concatedral de Nuestra Señora de Guadalupe, como referencia en el área del altar de la Virgen.

Los uniformados resaltaron que se encontraban realizando un recorrido por el primer cuadro de la ciudad, cuando observaron que el ahora detenido se encontraba en una actitud agresiva y causando destrozos; estaba lanzando los vasos de las veladoras al suelo, por lo que procedieron.

El hombre infractor identificado como Hector Hugo R., de 59 años de edad, terminó siendo remitido a la delegación municipal por faltas administrativas de alterar el orden público y estado de ebriedad.