Pide matrimonio la detención de su hijo

Unos padres de la tercera edad solicitaron ayuda de los uniformados para que detuvieran y retiraran del domicilio a su hijo, quien se puso agresivo.

Los elementos de la Guardia Estatal indicaron que a eso de las 16:00 horas atendieron un reporte de auxilio que ingresó al 911 que reportaba un problema de violencia familiar en un domicilio ubicado en la calle Séptima con avenida Querétaro de la colonia 16 de Septiembre.

¿Qué ocurrió?

Al constituirse al domicilio del problema, se entrevistaron con un matrimonio de la tercera edad, quienes expresaban que en el interior de su casa se encontraba su hijo en estado inconveniente, el cual estaba agresivo contra ellos, por lo que autorizaba a los uniformados para que ingresaran al domicilio, detuvieran y retiraran de la casa al ciudadano agresivo.

El mal hijo infractor dijo llamarse Gustavo N, de 38 años de edad, quien fue detenido y llevado a la delegación de seguridad pública municipal por una falta administrativa únicamente, esto porque la familia no quiso presentar cargos legales contra él, quedando a disposición del juez calificador en turno.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La intervención de la Guardia Estatal fue rápida, atendiendo el llamado de auxilio de los padres que se encontraban en una situación de riesgo. La detención de Gustavo N se realizó sin incidentes adicionales, y se le llevó a la delegación para el proceso correspondiente.

Este tipo de incidentes resalta la importancia de la intervención de las autoridades en casos de violencia familiar, donde muchas veces los afectados no saben a quién acudir. La Guardia Estatal se mantiene alerta para atender este tipo de situaciones y brindar apoyo a quienes lo necesiten.