Destaca Guardia Estatal en aseguramientos en Reynosa

Los resultados de la estrategia de seguridad en Tamaulipas colocaron a la ciudad de Reynosa como el número uno en acciones de aseguramientos por las corporaciones de seguridad, principalmente por los elementos de la Guardia Estatal.

Las informaciones proporcionadas por el gabinete de seguridad de Tamaulipas que encabezó el gobernador Américo Villarreal Anaya mostraron los indicadores de las acciones policiacas, resaltando los aseguramientos realizados durante tres años (2023, 2024 y 2025) por las corporaciones de seguridad.

En las acciones de aseguramiento, suman 5,376 aseguramientos por las corporaciones de seguridad; esto durante los tres años de gestión del gobierno morenista.

En la estadística, sobresale la ciudad de Reynosa con 1,461 acciones de aseguramiento, por los elementos de seguridad, principalmente por los elementos de la Guardia Estatal, esto con un aproximado del 27 por ciento de los hechos registrados en el Estado de Tamaulipas.

El último aseguramiento por los elementos de la guardia estatal se dio el pasado lunes con el aseguramiento de una camioneta tras una persecución.

Durante este periodo, por parte de las autoridades policiacas, se realizó la detención de 2,048 personas en Tamaulipas, de las cuales 556 personas fueron en esta localidad.

Con ellos el decomiso de 3,303 armas de fuego en el Estado; en Reynosa fueron 897. Asimismo, aseguraron cargadores; se fueron 32,594 en el Estado, siendo alrededor de 8,855 en esta localidad, y en cuestión de cartuchos, fueron 717,835 en el Estado, de los cuales 19,503 fueron en la ciudad de Reynosa.

Tras estos aseguramientos, se realizó el decomiso de estupefacientes con 350,44 kilogramos de cocaína en el estado de Tamaulipas, de los cuales alrededor de 95 kilogramos se realizaron en Reynosa; 11,538.31 kilogramos de marihuana; en Reynosa se decomisaron un aproximado de 3,134 kilogramos; y de metanfetamina, 1,528.27 kilogramos en Tamaulipas, de los cuales 415 kilogramos se realizaron en esta localidad.

Cabe resaltar que estas detenciones y aseguramientos por las corporaciones de seguridad fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, en las que resaltan las acciones de la Guardia Estatal debido a que, en el lapso del mes de agosto de 2025 al año en curso, se realizaron estas acciones.

Derivado de estas acciones por los elementos de la Guardia Estatal en la ciudad, el día de antier se dio el aseguramiento de una camioneta Ford F-250 Super Duty de modelo reciente con reporte de robo; en el interior, un chaleco táctico y un cargador con tres cartuchos útiles.

Los hechos se dieron minutos después de las 15:00 horas por los efectivos de seguridad que realizaban recorridos de vigilancia por el oriente de la ciudad, como referencia bulevar Luis Donaldo Colosio, detectando dicha unidad motriz que emprendió la huida a exceso de velocidad Y disparo contra las patrullas iniciándose una persecución por diversos sectores que concluyó en una brecha entre los límites de Reynosa y Río Bravo.







