Despliegan operativos de seguridad en puntos recreativos

Además enfatizó el programa de capacitación que vienen impartiendo en el tema de Primeros Auxilios, este es un proyecto muy completo en el que se pretende que la mayor cantidad de personas conozcan las medidas para poder brindar auxilio a cualquiera que lo necesite.

Finalizó señalando que pretenden tener saldo blanco en este periodo nacional de "Semana Santa" haciendo un énfasis pidió el apoyo de todas las persona para poder logarlo, apoyando en primer lugar en no ingresar a ningún caudal en estado de ebriedad, seguido de mantener bien vigilados a los menores que ingresen a cualquier caudal, alberca no sin procurar bañarse en áreas protegidas por salvavidas y no exponerse a las inclemencias del tiempo.

Pero lo más importante es evitar a lo máximo los accidentes viales, no ingerir bebidas embriagantes y conducir ó hacerlo cansando, con esto será de gran ayuda para reducir al máximo cualquier contingencia.

Las acciones son desplegadas en los principales centros recreativos de la ciudad, especialmente en el área de La Playita y el zoológico, los lugares con mayor afluencia de vacacionistas en esta temporada.

