Decomisan ´Monstruo´

Elementos de la Guardia Estatal lograron desmantelar un posible narcocampamento y decomisaron un vehículo de los conocidos ´monstruos´.

Los hechos se dieron en horas de la tarde por uniformados estatales de la coordinación de la zona norte de esta localidad que realizaban despliegues de vigilancia y prevención del delito por las áreas de la periferia y rurales de Reynosa.

En dichas acciones de vigilancia por el poniente de la ciudad, por la brecha sin identificar y la brecha de Becerro, como referencia un lugar conocido como Benavides y la Chapa o también Rancho Nopalera, a donde realizaron el despliegue de seguridad.

El vehículo ´Monstruo´ y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades por los elementos de la Guardia Estatal.

Detectaron un área con caminos y se percataron de posibles delincuentes; por ello iniciaron acciones policíacas, pero los presuntos se perdían entre la maleza huyendo al detectar la presencia de las autoridades.

Al iniciar un despliegue policiaco a pie por el sector, detectaron un lugar que podría ser un narcocampamento y en el mismo se aprecia un amontamiento de maleza como camuflaje. Al descubrir la maleza, realizaron el aseguramiento de una unidad motriz con blindaje artesanal de los conocidos ´Monstrous´.

Tras el decomiso y posible desmantelamiento del narcocampamento, se procedió con el acordonamiento, aseguraron indicios y el vehículo ´Monstruo´, los cuales fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con la investigación y acciones judiciales. Con estas acciones, los elementos de la Guardia Estatal buscan continuar blindando la seguridad de la ciudadanía y combatir la delincuencia.