Reportan desaparición de una mujer y sus dos hijos

Una mujer y sus dos hijos se encuentran en calidad de desaparecidos y están siendo buscados por autoridades correspondientes y por colectivos de búsqueda tras presentarse la denuncia formal.

La denuncia se presentó en la unidad de personas no localizadas y se brindó la información al colectivo de búsqueda Amor por los desaparecidos en Tamaulipas; esto por una familiar de la mujer identificada como Maria Elena Garduza Perales y de los dos hijos menores de edad, de nombre Diana Selene Vidal Garduza y Eli Abdiel Vidañ Garduza, de uno y siete años de edad, quien refiere que desde el pasado día seis de agosto del presente año no tiene comunicación con ellos.

Sobre el caso destacó que su familiar Diana Selene V., un día antes de su desaparición, había sido amenazada y agredida físicamente por unas vecinas del fraccionamiento Ventura; esto por no dejarla vender en la vía pública ropa. Estas mismas mujeres la amenazaron con causarle daño a ella y a sus hijos, refiriéndole que la levantarían.

Cabe destacar que la víctima Diana Selene expuso esta situación y el momento de la agresión en sus redes sociales, en donde también destacó que acudió a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas en esta ciudad a presentar la denuncia formal por amenazas y lesiones, pero no le hicieron caso en el momento; esto a pesar de que la víctima les señaló que estas mujeres la habían amenazado con que la levantarían.

Así mismo, la familia de la mujer y de los menores de edad destacó que teme por alguna complicidad por parte de su pareja, quien vivía con ellos, el cual, al ser cuestionado por ellos, únicamente les comenta que no ha tenido comunicación con ellos.

Por ello, los familiares de la ahora víctima Diana Selene y de sus hijos solicitan el apoyo de la ciudadanía, por si tiene algún tipo de información, que acuda a dar con ellos o, en su caso, que llamen a los números 911 o 089 de emergencia y notifiquen a las autoridades para que continúen con las acciones de búsqueda y ponerlas a localizar con vida a la madre con sus dos hijos.