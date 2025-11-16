¡Buscan a hombre!

Las autoridades y el colectivo iniciaron el operativo de búsqueda inmediata de un hombre que se encuentra en calidad de desaparecido.

El despliegue se dio en horas de la mañana de ayer por los agentes investigadores de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y de integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, quienes salieron de las instalaciones de la Fiscalía del Estado de esta localidad.

Este operativo se implementó para la búsqueda inmediata de Spartaco Bernardo Martínez Morales, de 23 años de edad, de quien sus familiares perdieron contacto con él desde el pasado ocho de noviembre del presente año, ya que no regresó a su domicilio a dormir desde entonces.

La declaración de familiares señala que el joven salió dicho día alrededor de las ocho de la noche de su casa ubicada en la colonia Valle de Bravo, y desde entonces ya no regresó sin tener más información, por lo que pide a la ciudadanía que si tienen algún tipo de información, reporten a las autoridades correspondientes al número de emergencia 911.