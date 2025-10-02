Miran entre lágrimas destrucción

Los ciudadanos residentes de la colonia, entre lágrimas de tristeza y enojo, expresaban que las autoridades no les mostraron ningún oficio para realizar el desalojo y la destrucción de sus viviendas que desde hace diez años han ido construyendo con mucho esfuerzo y sacrificio.

Resaltaba que pedían la intervención del Gobierno Federal y poder dialogar con la presunta dueña del predio para llegar a un acuerdo para la compraventa de los terrenos para evitar la destrucción de los domicilios.

En su mayoría, los ciudadanos de la colonia 23 de Marzo presentaban documentación por la presunta compra a las autoridades y medios de comunicación, señalando que los residentes incluso ya tenían su INE con dicho, debido a que tenía servicios principales e incluso la formación y funcionamiento de una escuela primaria en el sector, en la cual se encontraba su hijo en el momento del conflicto.

Algunos tuvieron tiempo de cargar con sus pertenencias.

Los habitantes de la colonia expresaban que no invadieron y que compraron, por lo que ya tenían diez años habitando en el sector.

Con maquinaria pesada destruyeron lo que era patrimonio de las familias.

Cabe hacer mención de que en la situación de la orden de desalojo o restitución se encontraban unos ciudadanos vestidos de antimotines que no presentaban uniformes formales con la leyenda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, por lo que se les apreciaba como empleados de una empresa de seguridad privada.

Las siglas que se apreciaban en los escudos con la leyenda FEPS, la cual en redes sociales aparece como una empresa de nombre Seguridad Privada y Vigilancia Falcons Elite, así que las autoridades pudieron haber incurrido en algún mal procedimiento, esto al cargo del agente del Ministerio Público.



