Derrapa motociclista y queda con lesiones

Cuerpos de emergencia auxiliaron a un motociclista que resultó lesionado al terminar derrapando sobre la cinta asfáltica por esquivar a un carro que le invadió el carril.

El incidente se registró alrededor de las 06:00 horas en la carretera Río Bravo-Reynosa con intersección con el libramiento del Puente Internacional Pharr-Reynosa, donde brigadistas voluntarios se vieron en la necesidad de cerrar dicho tramo carretero por el motociclista sobre la cinta asfáltica.

Cuerpos de emergencia acudieron tras atender el llamado de auxilio, por lo que auxiliaron y trasladaron a un nosocomio al motociclista que presentaba lesiones de consideración.

El motociclista lesionado expresó que transitaba de poniente a oriente por la carretera Río Bravo-Reynosa cuando, al tomar el retorno para el libramiento del Puente Pharr-Reynosa, un carro le invadió el carril, así que por esquivarlo perdió el control y terminó derrapando.



