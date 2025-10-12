Cierran la carretera por derrame de combustible

La carretera Monterrey-Reynosa vio afectada la circulación por algunas horas derivado de una falla mecánica que causó daños materiales en una pipa, provocando derrame de combustible en la cinta asfáltica.

El incidente ocurrió minutos después de las 14:00 horas entre el patio de una empresa de transporte y la carretera Monterrey-Reynosa en el tramo del kilómetro 19 en dirección de norte a sur, donde las autoridades de la Guardia Nacional y Guardia Estatal realizaron el cierre de la circulación como medida de prevención.

Las autoridades indicaron que en el tramo carretero se estaba derramando hidrocarburo, esto derivado de una falla mecánica en la suspensión de la pipa que ocasionó la ruptura de una pieza conocida como el valencín, que provocó daños materiales en el contenedor del combustible que ocasionó el derrame.

Resaltaron que por ello procedieron con cierre a la circulación vial en dicho tramo carretero y, como vía alterna, se habilitó la brecha "El Becerro" para evitar congestionamientos.