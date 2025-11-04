Desaparece familia

Denuncian la desaparición de una familia en el fraccionamiento Hacienda las Fuentes, sector 4, el pasado fin de semana.

La denuncia y la alerta por desaparición se dio por medio de familiares que acudieron a la unidad investigadora adscrita a personas no localizadas, donde presentaron la denuncia formal por desaparición, pero presumen que hayan sido privadas de su libertad debido a las circunstancias.

Los familiares denunciantes resaltaron que las víctimas se trata de una pareja y de dos de sus hijos, entre ellos una menor de edad con una discapacidad, con quienes perdieron contacto desde el pasado viernes 31 de octubre del año en curso.

Agregando que en horas de la tarde intentaron hablar con ellos, pero los aparatos móviles de los integrantes de la familia mandaban a buzón de manera directa, por lo que se les hizo extraño.

Derivado de dicha situación, un familiar acudió al domicilio de la familia ubicada en el fraccionamiento Hacienda las Fuentes, sector 4, por lo que encontró la casa con luz apagada en horas de la noche y, al intentar ingresar al domicilio, se percató de que la puerta estaba abierta y en el interior faltaba un aparato electrodoméstico.

Por ello acudió ante las autoridades correspondientes a presentar la denuncia formal de la familia, integrada por Heriberto González Santes, de 41 años, Berenice Flores Flores, de 37 años, Ángel Manuel González Valencia, de 20 años, y de la niña Claudia Estefanía González Flores, de 10 años.

Resaltando que en la investigación lograron recopilar unas imágenes de una cámara de videovigilancia que le fueron proporcionadas a las autoridades, donde se presume fueron víctimas del delito de privación ilegal.



