Denuncia por ciberacoso; teme por él y su familia

Un ciudadano presentó una denuncia por ciberacoso debido a que teme por su integridad y la de su familia.

El afectado, que solicitó el anonimato derivado de la denuncia que presentó, señaló que desde hace algunos meses él y su familia han sido víctimas de amenazas, intimidación y exposición por unas personas que presumen sean servidores públicos del estado y que se desempeñan como uniformados.

Por ello procedió legalmente en la unidad especializada de cibernética, presentando la denuncia, porque esta situación de ciberacoso ya había sobrepasado los límites de su intimidad, exponiéndolo a él y su familia con diversas falsedades muy graves, esto en diversas páginas de diversas ciudades del estado.

El denunciante resaltó que pide a las autoridades correspondientes agilizar el tema de la denuncia porque estas falsedades pueden desatar alguna tragedia y agregó que durante su investigación personal descubrió algunos perfiles que presume que los actores intelectuales de estos hechos podrían tratarse de una mujer exelementos de la guardia estatal y uno hombre aún activo.

