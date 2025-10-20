Denuncia el robo de flamante motocicleta

Un motociclista denunció el robo de su unidad motriz y medio de trabajo a las autoridades correspondientes.

La denuncia fue presentada ante las autoridades estatales e investigadoras por el afectado, empleado de una plataforma digital, quien expresaba que perdió su fuente de trabajo por amantes de lo ajeno.

El motociclista expresó que el pasado viernes en horas de la tarde acudió a un establecimiento en la carretera Río Bravo-Reynosa a dejar un pedido de comida rápida para una persona.

Resaltando que arribó al negocio a donde ingresó para entregar el pedido, dejando afuera su motocicleta Italika de reciente modelo, pero al salir se percató de que su moto no se encontraba, por lo que reportó los hechos al 911.



