Denuncia ciudadano el robo de su camioneta

Un ciudadano denunció el robo de su unidad motriz, ya que la robaron de afuera de su casa.

La denuncia fue asentada ante las autoridades investigadoras y estatales por el afectado, quien expresó que supuso en una primera instancia que posiblemente su camioneta Ford Ranger de color dorado pudo haber sido remolcada por la grúa.

Por tal motivo, acudió a la delegación de seguridad pública el pasado fin de semana para preguntar, pero se llevó la sorpresa; no fue de esa manera, dándose cuenta de que le habían robado su unidad motriz, por lo que en ese momento denuncia el hecho al número de emergencia 911.

El afectado resaltó que el robo del vehículo sucedió el pasado sábado en horas de la tarde-noche en la colonia Las Fuentes, donde había dejado estacionada su camioneta Ford Ranger de color dorado, por lo que pide a la ciudadanía que, si la llegan a ver, puede reportar al número de emergencia 911.



