Denuncia a agentes por presunto despojo

Una mujer que fue detenida por una falta administrativa denunció que los uniformados que presuntamente le habían quitado dinero durante el proceso de la detención.

Los hechos del arresto por la falta administrativa se dieron a eso de las 14:00 horas en el centro comercial de Soriana Periférico, a donde acudieron los elementos de la Guardia Estatal tras atender un llamado de auxilio a C5 por el personal del lugar y seguridad privada.

Los uniformados se entrevistaron con el personal del negocio, quienes expresaban que detectaron a la mujer ahora detenida que estaba escondiendo mercancía en el bolso de mano, por lo que al intentar salir sin pagar la mercancía, fue abordada y se le negó la salida del lugar.

Cabe resaltar que la mujer fue detenida por una falta administrativa debido a que se negó el monto solicitado por el personal de la tienda; por tal motivo fue ingresada a la delegación municipal, quedando a disposición del juez calificador en turno.

Según la mujer, quien dijo llamarse Gladis Lcero, de 30 años de edad, quien aceptapa su falta administrativa, pero denunció que durante la detención los elementos policiacos le sustrajeron tres mil pesos del bolso de mano, por lo que buscaría presentar su denuncia formal ante las autoridades competentes o con sus superiores.



