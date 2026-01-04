Efectúan taller de manualidades

La Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) llevó a cabo en Reynosa el taller de manualidades "Elaboración de piñatas y manualidades", dirigido a niñas, niños y adolescentes con el objetivo de reducir factores de riesgo y fortalecer una cultura de paz desde temprana edad.

¿Qué actividades se realizaron en el taller?

El Centro Regional de Ejecución de Medidas para Adolescentes de Reynosa encabezó la actividad que forma parte del programa permanente de prevención primaria, secundaria y terciaria del delito, mediante el cual se busca promover valores humanos, expresión emocional, empatía, disciplina y habilidades manuales que contribuyan a disminuir conductas de riesgo.

Durante el taller, las y los participantes trabajaron en equipo para crear manualidades con material reciclado, ejercicio que permitió reforzar la convivencia grupal, la cooperación y el compañerismo.

Acciones de la autoridad para fomentar la paz

Estas actividades no solo brindan un espacio seguro de recreación, sino que ayudan a fortalecer las relaciones comunitarias y a la prevención de la violencia. La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) con este tipo de programas busca reafirmar su compromiso de trabajar directamente con la comunidad para disminuir los factores de riesgo y promover un desarrollo integral entre la niñez y adolescencia de Reynosa.