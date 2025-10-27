Aseguran bolsas con droga al catear casa

Aseguran bolsas con droga al catear casaSEDENA y Guardia Nacional apoyan en operativo contra delitos de salud.
Los elementos de la Policía Investigadora, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, vertiente de posesión simple.
El cateo fue llevado a cabo bajo la conducción del Agente del Ministerio Público en el domicilio ubicado en la colonia Villas de Loma Real, en esta ciudad, donde los uniformados de la Fiscalía del Estado y de la SEDENA realizaron un despliegue y acordonamiento.
Durante la inspección, los peritos en criminalística y agentes investigadores ingresaron al inmueble y aseguraron diversos indicios, entre ellos: bolsas de plástico transparente conteniendo hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, un teléfono tipo radio, color negro, con botón PTT y artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".
El personal de servicios periciales realizó la recolección de los indicios que fueron debidamente fijados, descritos, embalados y asegurados conforme a derecho, quedando el inmueble resguardado para las investigaciones correspondientes.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de actuar con legalidad y en coordinación con las instituciones de seguridad federales y estatales para combatir los delitos contra la salud y garantizar la seguridad, la paz y la justicia en beneficio de las y los tamaulipecos.