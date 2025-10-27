Aseguran bolsas con droga al catear casa

Los elementos de la Policía Investigadora, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y de la Guardia Nacional, ejecutaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, vertiente de posesión simple.

El cateo fue llevado a cabo bajo la conducción del Agente del Ministerio Público en el domicilio ubicado en la colonia Villas de Loma Real, en esta ciudad, donde los uniformados de la Fiscalía del Estado y de la SEDENA realizaron un despliegue y acordonamiento.

Durante la inspección, los peritos en criminalística y agentes investigadores ingresaron al inmueble y aseguraron diversos indicios, entre ellos: bolsas de plástico transparente conteniendo hierba verde y seca con las características propias de la marihuana, un teléfono tipo radio, color negro, con botón PTT y artefactos metálicos conocidos como "ponchallantas".

El personal de servicios periciales realizó la recolección de los indicios que fueron debidamente fijados, descritos, embalados y asegurados conforme a derecho, quedando el inmueble resguardado para las investigaciones correspondientes.