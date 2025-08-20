Les dan 40 años de prisión por el delito de feminicidio

Las autoridades judiciales sentenciaron a 40 años de prisión a dos hombres y una mujer al comprobarse el delito de feminicidio. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, a través de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio y Homicidio Doloso de Mujeres (FEIDFHDM), informa que se obtuvo sentencia de 40 años de prisión en contra de Franco "G", Miguel Ángel "R" e Iris Itzel "R", por el delito de feminicidio.Un Tribunal de Enjuiciamiento emitió la condena después de que el Representante Social presentó pruebas que acreditan la responsabilidad de los acusados en los hechos ocurridos el 19 de junio de 2023, en la colonia Benito Juárez de este municipio, donde privaron de la vida a la víctima.

Asimismo, la autoridad judicial determinó que los hoy sentenciados deberán realizar el pago de 56 mil 570 pesos por concepto de multa, así como la obligación de cubrir la cantidad de 151 mil 252.92 pesos por concepto de la reparación del daño.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas refrenda su compromiso de no permitir impunidad en los delitos que atentan contra la vida de las mujeres tamaulipecas.



