Sacan carro del Anzaldúas

Rescatan una unidad motriz que se encontraba en el interior del canal Anzaldúas, el cual quedó a descubierto por el bajo nivel del agua.

El reporte del descubierto de la unidad motriz se dio alrededor de las 11:30 horas mediante una llamada ingresada al número de emergencia 911 que alertaba a las autoridades y cuerpos de emergencia que en el canal Anzaldúas, por el bulevar Luis Donaldo Colosio, como referencia unos cincuenta metros del sifón, se apreciaba un carro en el interior del caudal.

Al lugar arribaron elementos de rescate acuático de Protección Civil y del Heroico Cuerpo de Bomberos, confirmando el hallazgo del vehículo, e ingresaron al caudal del canal Anzaldúas a inspeccionar el vehículo para realizar las acciones de rescate del mismo.

Al realizar el rescate y colocar el vehículo en tierra firme, las autoridades de tránsito y vialidad tomaron conocimiento, resaltando que la unidad motriz se trataba de un carro Honda Accord de color dorado, que en su interior no se encontraban personas, y procedieron con el traslado al corralón municipal.

Los peritos de tránsito agregaron que el carro había sufrido una salida de camino hace algunos días por las condiciones, y el cual circulaba de oriente a poniente por el bulevar Luis Donaldo Colosio cuando sufrió el percance.



