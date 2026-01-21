Dejan camioneta volcada por carretera Ribereña

Un conductor dejó su unidad motriz abandonada y volcada entre la maleza de un terreno baldío.

El accidente se registró minutos después de las 10:00 horas en la carretera Ribereña, como referencia a la altura de la telesecundaria Álvaro Galvez y Fuentes, a donde arribaron cuerpos de emergencia y brigadistas voluntarios que atendieron el llamado al C5 reportando la volcadura de una camioneta.

El personal de Protección Civil detectó la camioneta Ford F-150 entre la maleza de dicho tramo, resaltando que la unidad motriz se encontraba en calidad de abandonada por el o los tripulantes; algunos testigos señalaron que fueron llevados a un nosocomio por familiares o amigos.

Los peritos de tránsito dieron fe del hecho vial, determinando que la unidad motriz se desplazaba de oriente a poniente por la carretera Ribereña a exceso de velocidad y, al tomar una curva, perdió el control, terminando su trayectoria, saliendo de la cinta asfáltica y volcada entre la maleza.



