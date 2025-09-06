Decomisan droga y equipo de radiocomunicación tras cateo

Los agentes investigadores lograron el decomiso de drogas y de equipo de radiocomunicación tras un mandamiento judicial.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó que agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una orden de cateo por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su vertiente de posesión simple.

El mandamiento judicial, otorgado por la autoridad competente, fue cumplimentado en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Los Olivos, donde se aseguraron bolsas de plástico transparente con hierba verde y seca, con características similares a la marihuana, y equipo de telefonía celular Sonim negro, con botón PTT.

Los indicios fueron debidamente fijados, recolectados, embalados y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.