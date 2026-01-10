Desmienten operativo de decomiso de ´chocolates´

Las autoridades de Tránsito y Vialidad indicaron que por el momento no se encuentran realizando operativo para decomisar carros americanos en la ciudad y no caer en informaciones falsas de las redes sociales.

Una situación que atemorizó a cientos de habitantes de esta ciudad fue la información que circuló en las redes sociales por el supuesto operativo implementado en coordinación por autoridades municipales, estatales y federales contra vehículos americanos, esto tras el fin del decreto federal para su regularización.

Derivado de dicho tema, la directora de Tránsito y Vialidad, Iris Chavira Ríos, al no tener conocimiento y no participar, se constituyó al cruce vial del bulevar Beethoven con Miguel Alemán de la colonia Narciso Mendoza, donde se refería que estaba colocado el presunto operativo, pero no se encontraba nada.

En lugar, se entrevistó con algunos comerciantes y residentes del sector que indicaron que en el transcurso del día y ni días anteriores habían observado algún tipo de operativo o retén en dicho cruce vial.

La directora de Tránsito y Vialidad se entrevistó con el personal del SAT por el tema de los presuntos operativos contra carros americanos.

A consecuencia del tema, se presentó en las oficinas del SAT, logrando dialogar con el Subadministrador de Procedimientos Legales de la Administración Desconcentrada de la Autoridad Fiscal de Tamaulipas y Subadministrador Desconcentrado Jurídico de la Administración Jurídica de Tamaulipas de esta ciudad.

En el diálogo con los dos funcionarios federales les indicaron que por el momento no estaban llevando algún operativo en la ciudad como dicen las redes y, en caso de algunas acciones, el área correspondiente es comercio exterior, pero hasta el momento no está implementado ningún tipo de operativo.

Por tal motivo, la funcionaria municipal hace un llamado a la ciudadanía a no caer en informaciones falsas que se manejan en las redes sociales y, en caso de alguna acción por filtros o retenes en la ciudad, pueden consultar llamando al número de emergencia 911 o al 899-932-33-44, que es el número de tránsito y vialidad de seguridad pública municipal.







