Decomisan poncha llantas y drogas en una vivienda

Los Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron una orden de cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).

El mandamiento judicial se efectuó derivado de una línea de investigación en un inmueble ubicado en el Fraccionamiento Santa Fe, de este municipio, donde las autoridades realizaron un despliegue policiaco y acordonamiento en horas de la noche en dicho sector.

Durante la inspección inicial efectuada por los agentes investigadores, se observaron objetos metálicos conocidos como "poncha llantas", bolsas plásticas conteniendo polvo blanco con características similares a la cocaína y bolsas plásticas transparentes con hierba verde y seca con características propias de la marihuana.

El personal de Servicios Periciales realizó el fijado fotográfico del lugar y los indicios fueron recolectados, embalados para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público para que continúe con la investigación de la carpeta inicial.

Con acciones como esta, la autoridad de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reafirma su compromiso de combatir los delitos contra la salud y trabajar en coordinación con las instituciones de seguridad para garantizar la paz, la legalidad y la justicia en favor de las familias tamaulipecas.



