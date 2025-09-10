Irrumpen en casa y encuentran drogas

Las autoridades investigadoras continúan con su línea de investigación para el combate de la venta y distribución de drogas. Solicitaron una orden de cateo.

Los Agentes de la Policía Investigadora ejecutaron la Orden de Cateo por Delitos Contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, con apoyo del Ejército Mexicano (SEDENA) y de la Guardia Nacional.

El mandamiento judicial fue otorgado por un juez de control; se realizó en un inmueble ubicado en el fraccionamiento Hacienda Las Brisas, donde se desarrolló un fuerte despliegue policiaco por las corporaciones de seguridad que ingresaron al domicilio.

En el sitio que los agentes localizaron, aseguraron bolsas de papel color canela que contenían en su interior bolsas plásticas transparentes con hierba verde seca, con características similares a la marihuana.

Los indicios fueron debidamente fijados, recolectados y embalados por el personal de servicios periciales que realizaron las diligencias correspondientes y pusieron a disposición del Agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes.