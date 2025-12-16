Detienen a 3 sujetos y decomisan drogas

Las autoridades estatales y del gabinete nacional informaron que realizaron la detención de tres hombres y el decomiso de droga en dos acciones diferentes.

Las primeras acciones de los elementos de la Guardia Estatal indicaron que realizaban recorridos de vigilancia por la calle Francisco Javier Mina del primer cuadro de la ciudad, que se percataron de que un hombre, quien al observar la presencia de las patrullas, actuó de manera sospechosa y emprendió la huida.

Por tal motivo se le marcó el alto; al hacer caso omiso, se inició la persecución que concluyó con su detención. Al realizarle una revisión corporal, este portaba una bolsa en la que contenía 59 bolsitas transparentes con polvo blanco con características de la cocaína; ocho bolsitas transparentes con piedras cristalinas similares a la piedra crack y 16 cigarrillos con hierba verde y seca con características de la marihuana.

En otro despliegue policiaco realizado por El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, informó obtenidos resultados positivos de la "Operación Frontera Norte" en esta localidad, ya que se realizó la detención de dos personas y se aseguraron dos inmuebles, sin brindar mayor información debido a que las investigaciones continúan en proceso.

Cabe resaltar que en la detención ciudadana y aseguramiento de drogas, los hechos fueron turnados a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas para continuar con las acciones judiciales, y en la segunda acción, con la detención de dos hombres y el decomiso de dos propiedades, fueron turnadas a la Fiscalía General de la República, que continúa con las investigaciones.