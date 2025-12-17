¡Se salva de milagro!

El conducir en presunto estado de ebriedad y el exceso de velocidad le cobraron factura a un automovilista que se dio a la fuga al terminar con su unidad motriz en el caudal del canal.

El accidente se reportó eso de las 21:30 horas en el cruce vial del bulevar Tiburcio Garza Zamora con Versalles de la colonia Beatty, como referencia en el puente ubicado frente a la clínica Siglo 21, esto por medio de diversas llamadas al número de emergencia 911 realizadas por automovilistas y peatones que transitaban por el lugar, que indicaban que una camioneta había caído al canal Anzaldúas.

A donde arribaron cuerpos de emergencia de Protección Civil que atendieron el reporte al C5, resaltando que una camioneta GMC Sierra de reciente modelo se proyectó y derribó los barandales del puente para terminar en el caudal del agua, señalando que se desconocía si había personas en el interior, pero se presumía que fue abandonada tras el percance por el conductor.

La unidad motriz, al caer al canal Anzaldúas, fue necesario utilizar dos grúas y, tras varias horas de maniobras por los operadores, lograron rescatar la camioneta del caudal del canal y la colocaron en tierra firme.

Los peritos de tránsito que tomaron conocimiento del percance indicaron que la camioneta se desplazaba a exceso de velocidad por la calle Venustario Carranza de poniente a oriente cuando, al dar vuelta a la izquierda para tomar el puente, termina proyectándose contra el barandal del puente y cae al caudal del Anzalduas; señalaron que la unidad motriz se encontraba en calidad de abandonada.

Algunos testigos del percance comentaron que el conductor y acompañante se dieron a la fuga, ya que se encontraban en estado de ebriedad; cabe resaltar que en el interior del vehículo se encontraron varias botellas de cervezas llenas y vacías.



