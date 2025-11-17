Impacta contra auto estacionado y huye

Un automovilista dejó su unidad motriz deportiva abandonada luego de impactarse contra un carro estacionado y dejar daños materiales en un domicilio.

Los hechos del accidente se reportaron a las autoridades correspondientes a eso de las 06:00 horas mediante llamadas de reporte ingresadas al 911 informando del percance en la avenida Querétaro entre calle tercera y cuarta de la colonia Unidad Obrera.

Al sitio se presentaron peritos de tránsito y vialidad a tomar conocimiento de los hechos viales, determinando que la unidad motriz deportiva de la Dodge Charger responsable del accidente se encontraba en calidad de abandonada por el automovilista.

Resaltando que el percance sucedió derivado del exceso de velocidad y la falta de pericia al manejar, señalando que el vehículo se desplazaba de norte a sur sobre la avenida Querétaro cuando perdió el control, impactándose contra la banqueta y un poste de concreto.

Derivado del primer choque, terminó su trayectoria causando daños materiales a un carro estacionado y a un negocio.