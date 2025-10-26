Provoca accidente vial por no respetar un ´alto´

La falta de precaución para cruzar una arteria vial y no hacer alto fue lo que ocasionó un accidente vehicular que dejó daños materiales.

Los peritos de Tránsito y Vialidad acudieron al cruce vial de la calle Herón Ramirez con Jalapa de la colonia Rodriguez, a las 12:30 horas, para atender el reporte de accidente vehicular en el sitio, en el cual solo registraron daños materiales y no personas lesionadas.

La automovilista de una camioneta Ford Explorer de reciente modelo señaló que transitaba de norte a sur por la calle Herón Ramirez cuando de pronto la unidad tipo van de color blanco se cruzó sin hacer alto e invadió el carril, por lo que no pudo frenar a tiempo para evitar el choque.

Por su parte, el conductor de la camioneta Chevrolet Uplander expresaba que circulaba de oriente a poniente por la calle Jalapa cuando, al intentar cruzar la calle Herón Ramirez, no observó a la unidad motriz, por lo que dijo que reconocía su responsabilidad del percance y buscaría poder llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales con la conductora.