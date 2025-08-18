Enseñan artes visuales a población del CEDES

La secretaria de Seguridad Pública del Estado imparte en el CEDES Reynosa curso de artes visuales a población penitenciaria.

A través del área de Educación, Cultura y Deporte, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) del municipio de Reynosa acerca las artes visuales a las personas privadas de la libertad (PPLs) mediante el curso de "Dibujo y Pintura al Óleo".

En este curso, personas privadas de la libertad (PPLs) aprenden técnicas para expresarse mediante el dibujo y la pintura para que, a través de las artes visuales, desarrollen su creatividad y gestión emocional y, además de los beneficios en la salud mental, las habilidades adquiridas pueden aplicarse al ámbito laboral.

Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) implementa una estrategia integral de reinserción social en los cinco CEDES de la entidad, en la cual el arte y la cultura juegan un papel fundamental.