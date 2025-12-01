Lo sorprende infarto y muere en plena calle

Cuerpos de emergencia determinan en la vía pública la muerte de un hombre debido a un infarto fulminante.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:00 horas en la calle Heron Ramirez con Culiacán de la colonia Rodriguez, a donde arribaron paramédicos de Protección Civil que atendieron el reporte de auxilio ingresado al C5 en el que informaban de una persona lesionada y tirada en la vía pública, desmayada.

Los cuerpos de emergencia intentaron brindarle los primeros auxilios al hombre desvanecido, pero determinaron que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que cubrieron el cadáver e informaron a las autoridades correspondientes para que dieran fe del fallecimiento por posibles causas naturales.

Agentes de la policía investigadora de la unidad en turno se constituyeron al lugar donde se entrevistaron con familiares, quienes comentaban que su familiar de edad mayor comenzó a sentirse mal al subir o descender de una unidad motriz cuando se desmayó, por lo que solicitaron el auxilio al 911.

Derivado de las entrevistas, la referencia de paramédicos y del médico de cabecera del ahora occiso determinaron la muerte por causas naturales derivado de un infarto fulminante, por lo que autorizaron que una empresa funeraria realizara el levantamiento de cadáver para iniciar sus servicios funerarios.